Najlepšie politické vtipy, daj do diskusie svoj vtip i ty...

Koho ideš voliť? Nikoho. A to prečo? Voly predsa patria na pole, a nie do parlamentu. Politik? Človek, ktorý ľahko, teda len dvíhaním rúk príde k ťažkým peniazom.

Vieš, že v Blave už nemajú len fontánu pre Zuzanu, ale aj stožiar pre Alenu?

Keby niektorí politici boli tak múdri, ako sú hlúpi, tak to by sa nám ešte len na Slovensku žilo.

Ak politik myslí údom, tak potom slúži len svojim politickým bludom.

Poslanec sedí v kresle. Jeho manželka ho pri vysávaní prosí: Prosím zdvihni nohy. Poslanec: No zas bezo mňa nemôžeš nič urobiť.

Nemám rád vládu ako sneh. Prečo? Väčšina bordelu sa ukáže, až keď táto vláda zmizne.

Založili stranu, aby pomáhal ľuďom. Sľub dodržal. Už v prvom volebnom období pomohol bratovi, strýkovi, dvom sesterniciam, synovi a svokre, a samozrejme „našim ľuďom “ .

Čert poučuje v pekle pomocníka: Tu sú 3 kotly: 1 pre zlodejov , 2 pre klamárov a 3 pre pokrytcov. Pomocník: To mám každého politika rozrezať na 3 kusy ?

Pýtali sa politika, či chce ísť do pekla, alebo do raja. Politik sa spýtal: „Kde je lepšie?“ Odpoveď znela: „V pekle je lepšie, lebo lepšie sa tam žije.“ Politik: „Tak chcem ísť do pekla.“ Prišiel politik do pekla, a tam ho dali rovno do horúceho oleja. Politik začal kričať: „Vy ste ma oklamali!“ Odpoveďou mu bolo: „Robili sme len to, čo ste robili v politike vy nám.“

Naši politici sa neraz správajú ako kúzelníci. Dokážu všeličo vyčariť. Ale preboha, už ich niekto naučte, ako zmiznúť zo scény.

Vieš prečo sú vo vládnom bufete také nízke ceny? Nie. Lebo krmivo pre politické zvieratá je vždy lacnejšie ako strava pre človeka.

Na železničnej stanici: Dali by ste prosím vás chvíľku pozor na moje kufre? No dovoľte... ja som poslanec! Odpoveď: To nevadí, ja vám aj tak dôverujem.

Počul som, že nenažratým politikom začínajú rásť medzi prstami plávajúce blany.

A prečo? Aby im pri hrabaní nič neuniklo medzi prstami. Tak sa z politikov ľahko stane hrabavá hydina.

Politik príde domov a hovorí: Drahá, dnes nám predseda parlamentu povedal, že odteraz budeme platení len od vykonanej práce. Jeho žena zalomí rukami a hovorí: ”Preboha, z čoho budeme potom žiť?”

Upír dokáže piť krv naraz len jednému, ale niektorí naši politici naraz celému národu.

Pán kandidát, keď vás zvolíme do parlamentu, čo nám môžete zaručiť? Pán redaktor, zaručiť nemôžem nič, ale sľúbiť vám môžem, čo len chcete, aj červené Ferrari.

Je pravda, že veľa politikov trpí vážnymi zdravotnými ťažkosťami? Áno. Mnohí pri prevalení korupčných káuz náhle rýchlo oslepnú a ohluchnú!

Nestranný politik je človek, ktorý ešte nezistil, z ktorej strany to viac sype.

Bonus: Zlatá rada všetkým voličom pred voľbami: Plienky a politikov treba veľmi často vymeniť, a to z veľmi podobného dôvodu. Humor je liek, i ten politický. tak pridaj v diskusii i tvoj najlepší vtip. Dík. Šťastnú ruku pri krúžkovaní vo voľbách vám želá bloger Bindas