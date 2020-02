Matovič a Hlina, veční rivali, ktorí medzi sebou bojujú o voliča. Komu z nich dať krúžok?

Tento blog sa mi nepísal ľahko, stále som váhal, či ho zverejním.Sme tesne pred cieľom. Každá strana finišuje, ale je dôležité aby sme v tom politickom súboji nezabudli hlavne na životné hodnoty.

Tu v tomto blogu sú moje podozrenia, a vy si už priatelia utvorte na to svoj názor. Politik Hlina i politička Turčanová, sú verejne známi politici za KDH, ktorí sa i teraz uchádzajú o váš krúžok, o váš hlas, a verte mi, radšej by som ich chválil, ale v mojom prípade nemám prečo.

Keby som tento blog nenapísal, tak by som s ich politikou nielen súhlasil, ale i kolaboroval, a to nechcem. Ako politici, teda osoby verejne známe musia počítať aj s verejnou kritikou, tá už k politike patrí, a je vo verejnom záujme.

Dopredu upozorňujem, že toto nie je útok na politiku KDH, toto je len moja obrana proti útokom politiky KDH. Preto pán politik Hlina, i pani politička Turčanová berte túto moju kritiku ako pomoc Vám, i demokracii. Hlavne pán Hlina, často iných poučuje o demokracii, tak teraz mu dám ja jednu lekciu z demokracie.

Ako to všetko začalo? V posledných komunálnych voľbách som sa rozhodol, že využijem slobodu, ktorá nám demokracia dáva, a ako zamestnanec mestského úradu som kandidoval za koalíciu SaS, Sme rodina, Šanca a DS. V Prešove však vyhralo voľby KDH, a politička Turčanová.

Hoci som v predvolebnej kampani vôbec na primátorku neútočil, a na úrade som žiadnu politiku nerobil, veď mnohí ani dnes o mne nevedia, že som bol aj vo vysokej politike, prišlo po komunálnych voľbách i na mňa. Samozrejme použil sa na to audit, ním možno všetko prekryť, a zakryť.

Po audite nás vedúci ubezpečil, že audit dopadol pre každého dobre, každý si svoju agendu obhájil, a preto každý z nás ostáva pracovať aj po audite na úrade. S týmto ubezpečením som odišiel na dovolenku. Po príchode z dovolenky si idem splniť pracovnú úlohu, keď mi kolegyňa na chodbe povie: „Ty nevieš, že si od 1.8. prepustený?“

Bol to pre mňa šok, a veľký stres. Prečo? Na úrade som pracoval viac ako 24 rokov, teda viac ako 24 rokov som bol voči úradu lojálny, a odrazu som prišiel bez diskusie o prácu. Okrem toho som prežíval aj ťažké obdobie, lebo mi bola diagnostikovaná aj smrteľná rakovina. Takže, keď prídete v krátkom čase o celoživotnú prácu, a ešte k tomu vám potvrdia smrteľnú rakovinu, tak mi uznáte, že máte čo robiť, aby ste tie dva veľké životné stresy ustáli.

Keď vás za 24 rokov práce na úrade žiadny váš vedúci, ani raz písomne neupozorní, že si neplníte svoje pracovné povinnosti, a vašu agendu nezrušili, tak tu potom nemôže existovať podozrenie, že ste vraj boli vyhodení aj z politických dôvodov? Myslíte si, že táto primátorka za KDH mi po viac ako 24 rokoch práce na MsÚ podala aspoň ruku na rozlúčku, a za 24 ročnú prácu na úrade sa mi poďakovala? Tak na to zabudnite. To si vyžaduje inú kultúru a charakter.

Preto som sa nedivil, keď som počul vážne podozrenie, že údajne za mojim vyhodením bolo to, že vo voľbách som kandidoval za iného kandidáta, a ako som sa ďalej dozvedel, vraj táto politička bola aj proti tomu, aby som v prípade koalície KDH a SaS kandidoval aj za poslanca, lebo že vraj píšem cez pracovnú dobu politické blogy.

Vtedy som si povedal, a dosť. Veď aj keby som všetky moje blogy napísal na úrade, čo nie je pravda, tak by mi mala politička KDH za moju občiansku iniciatívu a moje blogy, ktoré boli za ochranu demokracie, a aj poctou Jánovi a Martiny poďakovať, a nie mi ich ako som sa dozvedel od iných, bez mojej prítomnosti vyčítať.

Mojimi politickými blogmi som sa predsa zastával celej demokratickej opozície, teda aj KDH, a všetkých tých, čo boli vtedy na námestiach! Nie je preto absurdné a obludné, a politicky choré, že blogy, ktoré boli v prospech demokracie a demokratickej opozície údajne vadili političke za KDH, ktorá dnes kandiduje na strane demokratickej opozície?

Toto je politika KDH? Pritom bez podpory KDH, by sa táto politička nikdy nestala primátorkou Prešova. Niektorí ju budú brániť, že pre Prešov niečo urobila. Kto však z bývalých primátorov pre Prešov nič neurobil? Pritom obnoviť staré zastávky, a poškodené chodníky a cesty, to dokáže každý „údržbársky primátor“, ale aj to je asi problém, keď na sídlisku Šváby, nedávno spadlo zábradlie schodiska. Ešte šťastie, že nikoho vtedy nezabilo.

Prešov má však na viac, a preto Prešov potrebuje „primátora vizionára“, a nielen „primátora údržbára“. Mesto Prešov so svojim kedysi svetovým Solivarom a unikátnou soľou a soľankou mohlo byť aj kúpeľným a turistickým mestom, ktoré by prosperovalo aj z veľkého turistického ruchu, čo by zvýšilo nielen zamestnanosť v Prešove, ale i ekonomickú silu Prešova, ale na to treba mať naozaj primátora vizionára, nie udržbára.

Choďte sa pani politička KDH pozrieť, čo dokázala urobiť s minerálnou vodou obyčajná obec Podhájska. Choďte sa pozrieť, ako dnes táto obec prekvitá, aká je táto obec ekonomicky silná a ďalej prosperuje. Tam si uvedomíte ako málo ste urobila pre Prešov, a to už ste primátorkou druhé volebné obdobie.

To čo dokázala obec, to nedokáže tretie najväčšie krajské mesto na Slovensku, a to v čase dostupných eurofondov? Kliknite si pani politička na www.bindas.eu na môj vizionársky projekt - Slovensko krajina kúpeľov, a zistíte, že sa to dá.

Kým však bude politička KDH len „údržbárom mesta“, tak ostatné krajské mesta Prešov určite predbehnú. Myslíte si, pani politička za KDH, že s takým „nekresťanským platom“ 4877 € na mesiac, a to ešte na Východe, kde je bieda, stačí byť len „údržbárom mesta“?

Aj napriek tomu, čo sa mi stalo, že som v rovnaký čas prišiel o zdravie i o prácu, chcel som dať KDH ešte šancu. Preto, hneď ako som sa dozvedel, že má idú po 24 rokoch vyhodiť, tak som napísal predsedovi KDH Hlinovi email, kde som mu situáciu vysvetlil, aby zakročil. Dokonca som mu zaslal aj linky na moje blogy, aby sa sám presvedčil, že som nimi predsa bojoval za demokratickú opozíciu aj za KDH, a preto nech tu svoju političku za KDH v Prešove zastaví, kým je ešte čas, viď.

https://tiborbindas.blog.sme.sk/c/495864/kedy-pellegriniho-bombasticka-bublina-praskne-hned-ked-docita-tento-blog.html

https://tiborbindas.blog.sme.sk/c/494643/co-janovi-kuciakovi-nikdy-nezabudnem.html

Predseda KDH Hlina na moje emaily, neodpovedal, ignoroval ich, tak som, mu napísal: Prvú urgenciu 12.8.2019: „Vy na Orave hovoríte, že pri robote spoznáš chlapa. Ja pán Hlina hovorím, že pri odpovedi spoznáš chlapa. Chlap má len takú cenu, ako jeho slovo. Vaše mlčanie beriem ako Vašu zbabelosť. Výsledok urgencie? Arogantná ignorancia predsedu KDH.

Druhá urgencia z 22.8.2019: „Pán Hlina dlžíte mi odpoveď. Cítite sa ako predseda KDH v úlohe "mŕtveho chrobáka" komfortne??? Neviem, čo ste v roku 1992 robil Vy, ale ja som vo FZ ako poslanec bojoval za vznik Slovenska, toho Slovenska, ktoré chcete Vy a KDH po voľbách riadiť. Pozrite sa, nebál som sa Mečiara, ani Fica, a preto sa nebojím ani Vás, ani Vašej političky Turčanovej. Vaša terajšia arogancia veľa hovorí o Vašom kresťanstve i Vašej demokracii. Chcel som KDH svojou kritikou pomôcť v raste, ale na demokraciu treba mať demokratov, a nielen tých, čo o demokracii kecajú alebo arogantne mlčia ... S pozdravom pravda čoskoro zvíťazí Bindas“ Výsledok urgencie? Arogantná ignorancia predsedu KDH.

Tretia urgencia z 2.9.2019: „Pán Hlina, Vaša arogantná, ignorancia a pýcha ako predsedu KDH, ktorý nevie slušne odpovedať ani na jeden môj list, ma utvrdzuje v tom, že KDH je len Hnutie Hlina, preto to K a D zo skratky KDH prosím vymažte. Takto arogantne ako Vy, sa predsa nemôžu správať ani kresťania, a ani demokrati. Preto KDH je pre mňa po činoch Vašej političky, a po Vašich činoch Kresťansko Demokratickým Hororom. Už s Vami pán Hlina nebudem strácať takto čas. Rozhodujú činy, nie Vaše bájky, rozprávky a kecy o kresťanských hodnotách a demokracii. S pozdravom Bindas“

Ako vidno, keď napíše obyčajný občan predsedovi KDH Hlinovi email, tak takýto občan ako ja, je pre Hlinu len obťažujúca nula, na ktorú Hlina ani nereaguje. No dnes si ten istý politik Hlina i politička Turčanová budú od vás obyčajných občanov pýtať hlas vo voľbách. Ale ja som Vám pán Hlina nepísal email preto, že nemám čo robiť, ale preto, aby ste mohol ako predseda KDH, to pobabrané opraviť, veď každý robíme chyby. Nestalo sa.

Nehodia sa stu preto aj tieto slová? „Jeho svedomie bolo čisté. Nikdy ho nepoužíval.“ J. Lec

Okrem tohto, političke KDH už nestačí byť len primátorkou mesta, poslankyňou v župe, ona chce byť aj poslankyňou NR SR za KDH, a preto hrdo kandiduje aj za KDH. Už za socializmu, boli takí zberači funkcií a supermani odsudzovaní, ale ako sa zdá doba sa vracia.

Radšej sa pani politička venujte Prešovu, za ktorý ste platená. Pred 4 mesiacmi sme Vám dali petíciu, v ktorej sme Vás žiadali aby ste okamžite zastavili devastáciu nášho životného prostredia. Výsledok? Dostali sme list, že naša petícia bola síce oprávnená, ale reálny výsledok? Veľká nula. Venujte sa preto Prešovu a neutekajte z Prešova do Bratislavy, lebo ako vidíte, už teraz svoju prácu nestíhate. Taktiež najprv si dajte znížiť plat, a až potom zvyšujte nám všetkým Prešovčanom dane.

Nakoniec už nielen ja, ale aj naša hokejová hviezda Šatan je z Vás pani politička rozčarovaný: https://sportky.zoznam.sk/c/228647/nepochopitelny-krok-mesta-satan-je-rozcarovany-nerozumiem-vyjadreniu-primatorky Rozvoj športu v Prešove u vás nie je priorita?

Nakoniec k Vašej politike sa jasne vyjadril aj pán Matovič. Stačí si pozrieť toto video a to v 54 minúte, a viete na čom ste, nielen Vy, ale i celý Prešov

https://www.ta3.com/clanok/1174671/vasnive-rokovanie-parlamentu-duel-i-matovica-a-a-hlinu-duel-t-druckera-a-s-harabina-postavenie-a-ulohy-zien-v-politike.html

Je nečestný ten, kto si popáli jazyk, a nepovie o tom iným. Tvrdí Francúzske príslovie. Ja som si popálil jazyk na politike KDH, a preto som to v tomto blogu povedal aj iným. Keby som ten blog nikdy nenapísal, ostal by som pred sebou, i inými nečestným, preto nemohol som už ďalej mlčať.

Takže priatelia, keby som nekandidoval na 109 mieste za SaS, tak by som dal po tejto svojej ťažkej životnej skúsenosti určite hlas pánovi Matovičovi, lebo ja doteraz neviem, čo bolo na mojom vyhodení z práce po 24 rokoch kresťanské a demokratické. Myslím si však, že modliť sa treba hlavne činmi, a nielen slovami...

Viem, len Boh je ideálny, len Boh je dokonalý, a KDH má určite na viac. Opakujem, tento blog nebol mojim osobným útokom, ani na politika Hlinu, ani na političku Turčanovú. Tento blog bol len mojou obranou, pred ich útokmi. Verte mi, stratiť po 24 rokoch z ničoho nič prácu, a dostať k tomu aj smrteľnú rakovinu nie je naozaj sranda. Preto verím, že tí múdri a morálni v KDH príjmu túto moju dobre mienenú kritiku ako pomoc, lebo ak chce mať Slovensko, lepšiu budúcnosť, tak musíme v každých voľbách oddeľovať zrná od pliev...

P.S. Priatelia, každému z nás i teraz beží čas. Už o pár rokov tu mnohí nebudeme, preto zanechajme toto nami milované Slovensko po sebe krajším miestom na život, ako sme ho našli...

Keď s týmto posolstvom priatelia súhlasíte, tak ho šírte aj vy svojim facebokom, aby už nikto nemusel zažiť to, čo som musel zažiť ja.Ďakujem.