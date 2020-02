Sulík - nová verzia Jána Ľuptáka? Nešírte bludy a nezmysly! Kto vám to uverí?

Vaše slová, že Sulík je populista a jeho sociálny kvocient je nula, má pán Holý šokoval. Pri vašom zhadzovaní pána Sulíka ste zabudli spomenúť pre vás jednu krutú pravdu.

Bude sa prepúšťať. Prepúšťa Volkswagen, prepúšťa USS Košice, prepúšťa Samsung, a to treba pán Holý riešiť. Veď všetci žijeme z ekonomiky, nie z populistických sľubov.

Ak idem orať pole, tak nepoužijem na orbu Ferrari, a rovnako s traktorom predsa nepôjdem súťažiť do F1. Podobná logická analógia však platí aj pre programy politických strán.

Preto len strana s najlepšími programami pre Slovensko môže po 1.3.2020 najviac pomôcť Slovensku. Po dôkladnej analýze nezávislí ekonomickí experti z Inštitút INESS, a nie ja pán Holý objektívne potvrdili, že práve SaS má zo všetkých strán nielen najlepší ekonomický program, ale aj najlepší zdravotnícky program. Kliknite si na https://dennikn.sk/blog/1747966/ako-napisat-vitazny-program/ a ľahko zistítekrutú pravdu, s ktorou sa treba pán Holý zmieriť, že práve strana SaS jednoznačne vyhrala, aj nad vašim politickým programom, a to s prehľadom pán Holý, preto vašim zhadzovaním mýlite a zavádzate aj svojich voličov.

INESS: "Nemusíte príliš zaostrovať na grafy, aby ste si všimli, že všetkých päť kategórii vyhrala strana SaS (vrátane tej skupinovo hodnotenej). Už keď sme hodnotenia pripravovali, tušili sme, že pre mnohých to bude ťažké sústo. Raz by nám tú SaS-ku ešte ako-tak tolerovali, ale päť krát?!"

Milí IQ voliči apelujem na vás, 29.2.2020 zabráňte tomu, aby sa do NR SR dostali hlavne populisti, a ekonomickí diletanti, ktorí vám dokážu sľúbiť, aj to, že každý z vás dostane aj Ferrari, len aby sa oni dostali do NR SR. Preto voľte hlavne odborníkov na ekonomiku, a nie populistických diletantov.

Pán Holý chceli ste zhodiť pána Sulíka, a celú SaS, ale nezhodili ste svojim blogom hlavne seba?

Preto namiesto zhadzovania Sulíka, SaS, jej najlepších programov a zhadzovania ekonomických expertov Slovenska si pán Holý radšej prečítajte to, čo netvrdí SaS, ale čo tvrdia o programe SaS nezávislí ekonomickí experti z INESSu a potom možno aj Vy pán Holý a vaši voliči dáte krúžok SaS :) Voľte SaS nesklame ani Vás.

Preto priatelia nedajte sa oklamať, a šírte túto pravdu, a nie lož pre vás i celé Slovensko aj facebookom:) www.bindas.eu