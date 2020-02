Každý 3 - ti Slovák chce za premiéra Pellegriniho? Priatelia, otvorte im oči...

Priatelia ideme do finále, už len pár dni a budeme vedieť, či sa Slovensko naozaj prebudilo. Do akého rána sa prebudí 1.3.2020 Slovensko? Červeného? Hnedého, či modrého?

V tomto týždni sa stala vražda Jána a Martiny, ktorá otriasla celým Slovenskom. Priatelia, česť ich pamiatke, sú to naši mladí hrdinovia, ktorí milovali viac Slovensko ako seba, a ktorých si veľmi vážim a ctím. Verím, že tam hore v nebi držia Ján a Martina 29.2.2020 Slovensku prsty.

Keby nebolo nášho hrdinu Kuciaka, keby neboli protesty po celom Slovensku, tak mi verte, že skutok by sa nestal, a film Sviňa by pokračoval, ako seriál, ale nielen v kine, ale v našej realite Slovenska.

Keby nebolo nášho hrdinu Kuciaka, keby neboli protesty po celom Slovensku, tak politický milionár, by sa nemusel vysťahovať z bytu.

Keby nebolo nášho hrdinu Kuciaka, keby neboli protesty po celom Slovensku, tak iný milionár, by si aj dnes objednával súkromné lietadlá, a užíval si jachtu, more, vily, rezidencie za naše peniaze, ktoré mohli ísť napríklad na drahé onkologické lieky, ktoré tak potrebujú nielen malé nevinné deti, ale aj dospelí, aj starí.

Kto predsa dnes na Slovensku nemá v širšej rodine blízkeho, ktorý bojuje s rakovinou, ktorý by nepotreboval pre svoje prežitie s boji s touto zákernou chorobou, tie najlepšie, teda aj tie najdrahšie lieky?

Kde sa kradlo a kradne, tam potom ale musí chýbať. Nechápem, na čo sú tým nenásytným, sebeckým a lakomým milionárom tie ďalšie nuly na ich kontách? Nemá potom väčšie IQ komár, ktorý síce tiež iných cicia, ale komár predsa vie kedy má dosť.

Preto sa s humorom hovorí, že komár dokáže piť krv človeku, ale niektorí naši nenásytní politici dokážu piť krv celému Slovensku.

Všetci, teda nielen voliči demokratickej opozície, ale myslím si, že aj mnohí voliči Smeru, SNS, či Kotlebu sú zhrození z Threemy, i z tajných videí, tak prečo nezmenia svoju voľbu?

Kto pomáha zlodejom, ten nie je aj spoluvinným? Nedajme si preto ničiť a vykrádať naše Slovensko. Nežime v lži, že zlodeji nám chcú dobre.

Keby sme našli zlodeja v našom byte, tak sním hneď urobíme krátky proces, zavolali by sme políciu. Zlodeja by odsúdili a zavreli do basy. Prečo sa to takto jednoducho nedeje aj v našom štáte? Štát nie je síce našim bytom, ale štát je predsa naša domovina, preto aj tu v našom štáte treba konať to isté.

Obrazne povedané, naše Slovensko, to je naša loď, tak prečo nechávame zlodejov, aby do tejto lode menom Slovensko robili rozkrádaním nášho Slovenska ďalšie diery? Dovolíme takto našu spoločnú loď Slovensko potopiť? Budeme tým zlodejom Slovenska ešte pritom asistovať, a to tým, že ich budeme opäť voliť?

Politika nie je špinavá, politika je len taká akí ľudia ju robia. Preto len čistí politici môžu špinavú politiku očistiť. Vy však rozhodnete, koho do NR SR svojim hlasom a krúžkom pošlete. Ak pošleme do NR SR špinavých politikov, tak potom sa netreba čudovať, že politika ostane opäť špinavá.

Viem, v každej strane sú takí, ktorým by ste vo vašej rodine dali hlas, ale ja takí, ktorých nemusíte. Tak potom použite pri vašej rodinnej voľbe taktiku banky. Žiadna banka predsa neriskuje, a preto neinvestuje svoje všetky peniaze len do jedného produktu, ktorý by ju mohol sklamať. Naopak každá banka si svoje riziko rozloží a preto investuje do rôznych oblastí.

Pri vašej rodinnej voľbe môžete použiť tu istú taktiku, a vtedy bude aj vaša voľba najlepšia, lebo bude s najnižším rizikom. Teda ste v rodine 2 voliči? Tak 1 krúžok z vás môžete dať strane OľaNO, 2. SaS. Touto voľbou nič nepokazíte, veď aj pán Matovič sa priznal, že keby nemal dosť percent, tak by volil SaS. Prečo SaS? Lebo opäť sa potvrdilo, že práve SaS má zo všetkých strán nielen najlepší ekonomický program, ale aj najlepší zdravotnícky program, a podľa iného prieskumu je to práve zdravotníctvo, kde si všetci voliči prajú najväčšiu zmenu, lebo je to zdravotníctvo, čo ich najviac trápi.

To boli samozrejme len príklady, vy sa môžete rozhodnúť inak, len je dobré, keď si svoju rodinnú voľbu rozložíte, a samozrejme o dôležitosti krúžkovania ani nehovorím. Krúžkami vy, a nie strana rozhodne koho chcete mať v parlamente.

Priatelia, vy, čo čítate politické blogy ste v tých voľbách rozhodujúci, lebo vás sa budú aj iní, ktorí sa o politiku nezaujímajú budú pýtať, koho majú voliť. Každý 3-ti Slovák chce za premiéra Pellegriniho, preto priatelia, otvorte im oči, lebo 1.3.2020 už bude neskoro ...

Preto snažte sa priatelia nevoliť EQ, teda emóciami, ale voľte hlavne IQ. Prečo? Lebo emócie po voľbách rýchlo vyprchajú, ale IQ vašej voľby budeme my všetci cítiť celé 4 roky, teda všetci budeme 4 roky žať to, čo všetci 29.2.2020 zasejeme.

Priatelia ako MVDr. Vám preto radím: Býk je nebezpečný spredu, kôň zozadu a Smer, SNS, i Kotleba sú nebezpeční zo všetkých strán.

P.S. Možno už o pár rokov tu mnohí nebudeme, preto zanechajme toto Slovensko po sebe pre svoje deti i vnúčatá krajším, ako sme ho našli. Slovensko 29.2.2020 na nohy...

