Ste nerozhodnutí? Neviete koho voliť? Tu sú osvedčené rady, ako je najlepšie voliť.

Ste nahnevaní na špinavú politiku, špinavé kauzy a smrť Jána a Martiny. Aj ja. Ste nahnevaní, ako nás, a celé Slovensko okrádali? Aj ja. Ste nahnevaní, že každý deň pracujete aj na vysoké platy toxických politikov a goríl? Aj ja.

To všetko nás priatelia spája, toto všetko máme priatelia spoločné. Ale pozor, ak ste sa rozhodli, že nepôjdete voliť, tak by ste mali vedieť, že podporíte hlavne tých, ktorí vás zlostia, hnevajú a okrádajú. Prečo?

Lebo vy voliť neprídete, ale ich straníci voliť prídu, a preto opäť voľby vyhrajú tí, čo vás a nás najviac hnevajú a okrádajú. Vlastne to je ich osvedčená taktika, ktorou vyhrávajú voľby.

Najprv vás otrávia a znechutia svojou toxickou politikou plnou špinavých káuz, a tajných videí, kde sme videli rozkrádanie Slovenska v priamom prenose. Tie kauzy potom rozhádajú celé Slovensko. Výsledok?

Vy ste tak znechutení a otrávení z tej celej politiky, že už neprídete voliť, a o to im vlastne ide, aby ste neprišli voliť. Lebo ak neprídete voliť vy, tak potom ich zaslepení straníci ostatných voličov už ľahko prehlasujú, a preto tak ľahko vyhrávajú voľby. Preto priatelia Slovenska i demokracie voľte, lebo svojou voľbou prekazíte tým toxickým politikom radosť z volebného víťazstva.

Toxických politikov možno priatelia zastaviť len vo voľbách, nie na uliciach. Preto poďte 29.2.2020 voliť.

Neveríte, že kto nevolí, ten vždy volí proti sebe? Tak vám dokážem, že aj nevolič volí. Aby sa tej zlej voľbe nevoliči vyhli, mali by ísť voliť. Prečo?

Lebo voľby sú platné, aj keby vo voľbách zahlasoval len 1 človek. Preto, ak ostatní nevolia, tak tomu 1 dali plnú moc, aby ten 1 rozhodoval za nich všetkých. Preto počítajte priatelia aj s tým, že aj hlasy všetkých nevoličov sa nakoniec rozdelia podľa konečného výsledku volieb, a tak najviac ich hlasov dostane víťazná strana, teda opäť Smer.

Je preto chybou, že nevoliči tvoria obrovskú masu. Akú? Ak sa volieb zúčastní 60 %, tak logicky až 40 % bolo nevoličov, a to je silná masa. Dokonca keby sa napríklad volieb zúčastnilo len 10 % voličov, teda 90 % by bolo nevoličov, aj tak by boli voľby platné. Teda 10 % voliaca menšina by diktovala 90 % väčšine, aj to je v demokracii možné.

V týchto voľbách si treba dať pozor aj na to, že aj v týchto voľbách môžu kandidovať aj strany, ktoré fungujú ako „Trójske kone“. O čo ide? Sú to strany, ktoré sa tvária, že sú na strane opozície, ale ich hlavnou úlohou je odobrať % opozícii, a v prípade keby sa dostali do parlamentu, tak by so Smerom mohli vytvoriť ihneď koalíciu.

Nemôžu byť takými stranami napríklad Druckerova Dobrá voľba, či Strana zelených?

Mnohí nevoliči sa možno budú brániť proti mojim argumentom týmto:

politika, je špinavá všetci politici kradnú všetci sa len hádajú

Nie je to tak. Politika bude špinavá len dovtedy, kým ju čistí politici neočistia. Preto voľte čistých politikov. Politika je len taká čistá, či špinavá, akí čistí, či špinaví sú politici, ktorí ju robia. Nie všetci politici kradnú, v opozícii je dosť politikov, ktorí nekradli a preto nemajú za sebou ani žiadne politické kauzy. Preto voľte týchto politikov. Dobre, že sa hádajú a kritizujú navzájom, aspoň sa ukážu, o čom im vlastne v politike ide. Súhlasím však s vami, že mali by to robiť kultúrnejšie a na vyššej úrovni s vyšším IQ.

Vy však rozhodnete, koho do NR SR svojim hlasom a krúžkom pošlete. Vy rozhodnete, či sa z parlamentu opäť nestane len „ZOO“, či sa tam nedostanú len papagáji bez názoru, ktorým to nemyslí, ktorí neponúkajú vám a celému Slovensku nové vízie.

Koľko je aj v dnešnom parlamente poslancov, o ktorých za celé 4 roky neviete nič. Nemá takých drahých dvíhačov rúk náhodou najviac Smer?

Na záver vám dám dve dobré a overené rady:

Aby ste vašou voľbou nič nepokazili, aby vaša rodinná voľba bola naozaj dobra. Tak, ak ste vo vašej rodine napríklad štyria voliči, môžete sa na svojich volebných prioritách aj dohodnúť. Ako? Takto. Napríklad vašou prioritou je boj proti korupcii a mať vyšší plat? Tak dvaja z vás môžu voliť Matoviča, lebo ten je dobrý v odhaľovaní korupcie, a dvaja z vás zas môžu voliť SaS lebo SaS má zas najlepší ekonomický program, a len lepšou ekonomikou sa zlepšia i vaše platy. To boli priatelia len príklady, vy môžete mať iné priority, a preto aj voľba vašich strán môže byť iná. Dôležité je, že vo vašej rodine ste si riziko zlej voľby cez vami zvolené priority takto ľahko zminimalizovali. Snažte sa nevoliť EQ, teda emóciami , ale voľte hlavne IQ. Prečo? Lebo emócie po voľbách rýchlo vyprchajú, ale IQ vašej voľby budeme cítiť celé 4 roky, teda všetci budeme 4 roky žať to, čo 29.2.2020 zasejeme.

Prajem vám pritom šťastnú voľbu. Slovensko si zaslúži konečne dobrú a netoxickú vládu. Vy však rozhodnete. Kopa vašich priateľov možno nejde voliť, iná kopa je nerozhodnutých, preto pomôžte im, a preto šírte tento blog aj vašim Facebookom, lebo ja na rozdiel od iných nemám platenú reklamu po celom internete.

Nami milované Slovensko potrebuje 29.2.2020 počuť nielen váš, ale aj ich hlas, a na vás, ktorí sa politike rozumejú určite dajú. www.bindas.eu