Všetko je inak. Sulík dostal od Kočnera 4 veľké dary, ku ktorým sa nepriznáva...

Ide do tuhého priatelia, a ako sa hovorí nielen plienky, ale aj politikov treba vymieňať z tých istých príčin.

Už skoro v každej predvolebnej diskusii,sa na SaS útočí vždy cez pána Sulíka a „Sasanku“. Urobil to E. Tomáš zo Smeru, robí to Danko zo SNS, ale robia to pravidelne aj iní.

Najprv zdôrazním, že ja nie som členom SaS, na kandidátke SaS kandidujem ako nezávislý kandidát, a až na 109 mieste, čo jasne dokazuje, že tento blog nepíše jeden z jeho najbližších priateľov v SaS, a preto budem objektívny, aby tí čo opäť budú napádať pána Sulíka „Sasankou“ pri predvolebných diskusiách už zbytočne nestrácali čas, a namiesto ohovárania nech radšej ponúknu pre Slovensko ešte lepšie vízie a riešenia, ako ponúka SaS.

Poznám citát, ktorý hovorí, že hnev je krátkodobé šialenstvo, a niečo na tom bude. Naozaj negatívne EQ dokáže robiť divy, a preto jeho bývalá spolustraníčka napísala na neho i ostrý status na sociálnej sieti o.i. aj toto: „SVINSTVO NA SVINI. UŽ NEBUDEM TICHO!“. „Trinásťkrát na raňajkách nebol u mňa ani ten najlepší priateľ. Zatiaľ čo Sulík u Kočnera áno.“ „Chce sa mi zvracať. Robiť si politickú kampaň po filme, v ktorom niekto ako Kočner vraždil a riadil znásilňovanie detí, to už je cez všetky moje čiary. Už nebudem ticho. Tak teraz už viete, prečo som hovorila, že SaS je nebezpečná strana,“ uviedla o.i. vo svojom statuse.

Ja pani Blahová kandidujem v SaS na 109 mieste, ale necítim sa byť nebezpečný, a ako MVDr., použijem trochu medicíny. Všetky tieto útoky na pána Sulíka sú jasným útokom na 1. signálnu sústavu voliča, a tá je spoločná aj pre ľudí, aj zvieratá, teda aj svine. Táto 1. signálna sústava sa zdá sa využíva a zneužíva aj pri kauze „Sasanka“. Teda, pán Sulík raňajkoval s Kočnerom, tak už je navždy odpísaný on, aj jeho SaS.

My sme však ľudia preto máme okrem tejto 1. signálnej sústavy používať aj 2. signálnu sústavu, lebo túto už nemá zviera, túto signálnu sústavu má už len človek, lebo len človek dokáže myslieť.

Preto zvieratá sa medzi sebou bijú a fyzicky napádajú, robia na sebe násilie.Človek však má dar myslenia, preto človek v stave človeka, a nie v stave zvieraťa rieši konflikty diskusiou, nie fyzickou bitkou. Preto len hlúpi sa bijú, preto len múdri diskutujú. Preto aj ja som vždy proti fyzickému násiliu. Preto aj demokracia je diskusia, ako to povedal prezident T.G. Masaryk.

Píšem o tom preto, lebo myslenie je aj v tejto kauze „Sasanka“ naozaj veľmi dôležité, a preto každý IQ volič sa musí držať faktov, o ktorých sa doteraz hlavne mlčalo.

Fakty sú také, že Kočner sa na súde rozhovoril aj o Sulíkovi, a jednoznačne sa potvrdilo, že Kočner Sulíka nemal rád, a mal so Sulíkom v minulosti problémy, a to sú pre IQ voliča prvé 2 dôležité fakty. Tu je dôkaz: "Je známa politická príslušnosť pani znalkyne k strane SaS. S jej predsedom som mal určité problémy v minulosti. Čiže máme voči sebe antagonistický vzťah." povedal obžalovaný Kočner.

Tretí fakt jasne hovorí, že Sulík i jeho rodina, mala byť vraj na pokyn Kočnera sledovaná na rodinnej oslave. Tak sa mala vraj zbierať „špina“ na Sulíka.

Neviem, ako vás , ale už tieto tri nespochybniteľné fakty jasne dokazujú, že u mňa Sulík v teste „Sasanka“ naozaj obstál.Prečo? Lebo na rozdiel od iných politikov, ja sa snažím používať nielen prvú, ale aj druhú signálnu sústavu, a ta mi jasne hovorí toto:

Ak Kočner na súde jasne priznal, že Sulíka nemá rád,že so Sulíkom mal v minulosti problémy, že má k Sulíkovi antagonistický vzťah,že sa mala na Sulíka na údajný pokyn Kočnera zbierať špina, tak všetky tieto fakty sú pre mňa rozhodujúce. Prečo?

Lebo predsa jasne a jednoznačne dokazujú, že aj keď Sulík raňajkoval s Kočnerom, tak športovou terminológiou treba povedať, že tak ako vo futbale i tu v kauze „Sasanka“rozhoduje nakoniec výsledok, a výsledkom týchto stretnutí bolo to, že Kočner pána Sulíka:

1.nemá rád,

2. že so Sulíkom mal v minulosti problémy (vraj preto lebo ešte v roku 2016 mal Kočner obavu, že sa pán Sulík s Lipšicom dostane do vlády),

3. že má k Sulíkovi antagonistický vzťah,

4. že sa mala na Sulíka na údajný pokyn Kočnera zbierať špina.

Preto pri každej činnosti aj tejto vždy rozhoduje výsledok týchto stretnutí, lebo výsledok je rozhodujúci, a nie to, či sa Kočner so Sulíkom stretávali 1x, 5 x , či 13x. Veď aj iní politici priznali, že sa s Kočnerom stretli.

Výsledok je po zapojení aj 2. Signálnej sústavy teda jasný: Pre Kočnera bol Sulík toxickým politikom, a to je zas pre voličov SaS a všetkých občanov, asi okrem pani Bláhovej, politikov Smeru a SNS predsa dobrá správa.

Táto logika nepustí, preto podľa mňa Sulík dostal od Kočnera 4 veľké dary. Keď ho Kočner nemal rád, tak to je pre prepána Sulíka prvým veľkým darom. Keď mal Kočner v minulosti problémy so Sulíkom, tak to je pre Sulíka druhý veľký dar. Keď mal Kočner k Sulíkovi antagonistický vzťah, tak to je pre Sulíka tretí veľký dar. Keď chcel údajne Kočner zbierať špinu na pána Sulíka, tak to je pre pána Sulíka štvrtý veľký dar.

Všetky tieto 4 dary tak jasne dokazujú, že aj keď Kočner raňajkoval so Sulíkom, nedostal Sulíka nakoniec na svoju zlú stranu, a preto v tomto teste „Sasanka“ pán Sulík jasne obstál.

Túto logiku pochopia len IQ voliči, a IQ politici. Ešte šťastie, že práve SaS patrí k tým stranám, ktorých volia podľa štatistiky hlavne IQ voliči :)

Takže tých, čo útočia na Sulíka „Sasankou“ musím sklamať, mýlia sa. Sulík v tomto „Kočnerovom teste“ naozaj obstál, a nie je pre kauzu „Sasanka“ toxický politik, čo mnohí iní politici nemôžu o sebe dnes povedať.

Okrem toho keď bol pán Sulík europoslancom, tak som videl videa, ako pán Sulík pred špičkami nemeckej politiky, či Európskej únie priamo v nemeckej verejnoprávnej televízii jasne a príkladne ukázal, ako sa majú brániť záujmy Slovenska nielen tu u nás, ale aj tam vonku. V Nemecku bol vtedy Sulík doslova hviezda. Takže kauza „Sasanka“ vôbec nešpiní ani pána Sulíka, ani SaS.

Preto namiesto zúfalých pokusov očierniť SaS, sa zamerajme na riešenia, ktorých má SaS pripravených pre Slovensko zo všetkých strán najviac, teda 1144. A na rozdiel od iných strán, strane SaS ide o silnú slovenskú ekonomiku, lebo SaS si viac ako iné strany uvedomuje, že najčítanejším mesačníkom je pre každého Slováka výplatná páska.

P.S. Preto aj pri tej „Sasanke“ sa držme posolstva M. R. Štefánika:„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť.“?

