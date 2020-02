Ako Kotleba vysmial Matoviča, toho „Trnavského panáčika“...

Čo povedal Kotleba na adresu Matoviča? „Celú reláciu v RTVS mi hovoril, ako chce prísť diskutovať na náš míting. Ale vidím, že Rimavská Sobota je pre Trnavského panáčika asi ďaleko,“ takto vysmial Kotleba pána Matoviča.

Po novom prieskume, keď „Trnavský panáčik“ so svojou stranou preskočil aj Kotlebu, už sa ani Kotlebovi asi nespí dobre...

Môžete pána Matoviča zbožňovať i nenávidieť, ale Matovič sa stal aspoň do dnešného dňa jasnou hviezdou tejto volebnej kampane.

Je to Matovič, ktorý dokázal strhnúť na seba pozornosť. Je to Matovič, ktorý udáva témy volebnej kampane. Je to Matovič, ktorý stúpa, a iní klesajú.

Po odchode pani Remišovej ku Kiskovi, mnohí začali Matoviča už odpisovať, a jeho percentá začali klesať, ale teraz je všetko inak.

Každý, kto politike a volebnej kampani rozumie tak vie, že nie sú rozhodujúce, v prieskume momentálne namerané percentá, ale rozhodujúce sú trendy, teda či strana začala stúpať alebo klesať.

Podľa mojich analýz, a politických skúsenosti z veľkej politiky, keď Matovič neurobí chyby, tak pôjde ešte hore. Politika je totiž živý, a dynamicky organizmus, kde treba často nielen rýchlo, ale aj správne reagovať, a každá chyba môže byť tesne pred voľbami osudná.

Ono aj chyby sú prospešné, ale len pre tých, ktorí sa vedia z chýb poučiť. Chyby sú tou najlepšou školou, len aby to školné potom nebolo príliš drahé.

Neviem, či už aj v "Kráľovskom Smere" nenastala po tomto prieskume panika, lebo pre nich „šašo“ Matovič sa blíži, a to rovno k nim.

Okrem rastu Matoviča ma potešilo aj to, že pán Matovič vychádza veľmi dobre so stranou SaS a pánom Sulíkom. Dokonca sa pán Matovič priznal, že keby jeho strana nemala potrebné percentá, tak by aj pán Matovič volil SaS.

Preto priatelia, keď idete voliť pána Matoviča, tak zvážte, či jeden hlas z vašej rodiny nedáte aj SaS. Okrem 1144 riešení, ktoré vám ponúka SaS, kliknite si aj na www.bindas.eu a ľahko zistíte, že aj táto voľba sa vám a Slovensku naozaj vyplatí :)