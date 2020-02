Tak toto Fica naozaj poriadne zdiskreditovalo.

Je pre mňa vážnym a šokujúcim zistením, že politik, ktorý bol najdlhšie premiérom Slovenska, sa môže spýtať toto? To myslel naozaj vážne? To snáď nie.

Mať toľko ekonomických expertov, mať toľko poradcov, viesť tak dlho aj ekonomiku tejto krajiny, a potom sa spýtať toto, tak to ma naozaj šokovalo. Pritom ako premiér by mal už dávno vedieť to, na čo sa pýta, inak ho to ako premiéra u mňa naozaj celkom diskreditovalo. Ak politik nerozumie aspoň základom ekonómie, tak sa podľa mňa nemal stať nikdy premiérom. Prečo?

Lebo najčítanejším mesačníkom na Slovensku je predsa výplatná páska. Takže tu je ta jeho otázka: „Prečo má robotník v Bratislave vo firme, ktorá má najvyššiu kvalitu, vysokú mieru produktivity možno o polovicu až dve tretiny nižší plat ako robotník v tej istej firme 2000 km smerom na západ?“

Tu je moja odpoveď na vašu otázku pán Fico. Bez svojej vlastnej silnej slovenskej ekonomiky, bez vedcov, kreatívcov a inovátorov sa každá krajina, a teda aj Slovensko stáva len kolóniou na lacnú pracovnú silu.

Vy, a Pellegrini sa viete bombasticky chváliť autopriemyslom, ale pravda je taká, že my tu tie skvelé auta len montujeme. Tieto skvelé autá boli vymyslené, patentované a navrhnuté vedcami, kreatívcami a inovátoromi mimo Slovenska, a preto už by sme sa mali prestať chváliť cudzím perím.

Preto pán Fico netreba robotníkov v týchto závodoch zavádzať, ale treba týmto robotníkom chlapsky a čestne povedať pravdu, ktorá aj kvôli vašej politike naozaj krutá. Náš robotník v autopriemysle nikdy nebude mať taký plat ako v tej istej firme 2000 km smerom na západ. Prečo?

Tie fabriky tu na Slovensko totiž pán Fico neprišli kvôli vám, ale kvôli lacnej pracovnej sile a svojim ziskom. Keby sme im neponúkali lacnú pracovnú silu, tak by tu nikdy neprišli, a keď mzda našich robotníkov autopriemysle začne neúmerne rásť, tak sa tie spoločnosti zbalia, a odídu opäť tam, kde je lacnejšia pracovná sila. Tak funguje v skratke globálna ekonomika.

Chybou preto je, že Vy opäť vyhráte voľby, hoci voľby by mala vyhrať nová slovenská ekonomická vízia, ktorú všetkým ponúkam na www.bindas.eu , a ktorá je postavená už len na našich slovenských nohách, a nie na tých cudzích, ktoré môžu zo Slovenska kedykoľvek odísť. Ako sa môžete chváliť tým, čo nie je vôbec naše?

Preto bez podpory novej slovenskej ekonomiky, ktorú neponúkate vo Voľbách 2020, ani Vy, ani Pellegrini, bez podpory novej inovačnej ekonomiky je podľa mňa Slovensko odsúdené na ekonomickú katastrofu.

Keby nám vládli ozajstní štátnici a vizionári, a nielen straníci, tak by sme už dávno budovali na Slovensku tu našu slovenskú inovatívnu ekonomiku, či starupovú ekonomiku, a nie tu dnešnú koloniálno - montážnu ekonomiku.

Teda výška platov závisí od sily ekonomiky, a sila ekonomiky závisí od stupňa inovácií, vzdelania, vedy, výskumu a vývoja. Túto politickú a ekonomickú stratégiu používajú najvyspelejšie štáty aj dnes, a preto pán Fico robotník 2000 km smerom na západ má a bude mať o polovicu až dve tretiny vyšší plat ako robotník na Slovensku. Tak tým robotníkom povedzte chlapsky túto pravdu.

Dnes je štát a národ len taký silný, aký je silný v inováciách, vzdelaní, vede, vývoji a výskume. Biedne vzdelanie, biedna veda, biedny výskum a biedny vývoj stvorí len biednu technológiu, biedna technológia, a biedna výroba vyrobí len biedne, teda menej kvalitné tovary a služby. Biedne, menej kvalitné produkty sú nekonkurenčné, nepresadia sa na trhoch, lebo nekvalitu nikto nechce, a sú tak nepredajné.

Preto kým sú ešte tu tie cudzie automobilky vybudujme si aj svoju slovenskú ekonomiku, inak po ich odchode tu ostane len čierna diera. Obrazne povedané, po víchrici v Tatrách, monokultúra drevín urobila z Tatier mesačnú krajinu, to čaká aj našu monokultúrnu montážnu autoekonomiku Slovenska, keď sa včas nespamätáme.

To, že sa nám ešte teraz v ekonomike darí je len o tom, že lacnou pracovnou silou sme síce vyhrali dočasný ekonomický boj, ale nie vojnu.

Preto pán Fico prečítajte si toto: www.bindas.eu Za 3 minúty čítania s porozumením Vám dokážem, že síce Vy máte moc, ale ja mám pravdu a ekonomickú alternatívu pre Slovensko. Slovensko má na viac, Slovensko môže mať svoju slovenskú ekonomiku postavenú na vlastných nohách, a preto si nezaslúži mať takých slabých politikov, a premiérov aj po Voľbách 2020 pri moci.

Keď s tým priatelia Slovenska súhlasíte, tak to šírte aj vašim facebookom:) Prečo? Čím nás bude viac, tým skôr vybudujeme tu našu Slovenskú ekonomiku. Slovensko má predsa krásnu prírodu, krásne ženy, krásny folklór, a bude mať aj svoju silnú Slovenskú ekonomiku. Slovensko má určite na viac, ako byť len kolóniou na lacnú pracovnú silu.

Preto 29.2.2020 voľte novú slovenskú ekonomiku, a nie špinavú politiku, a aspoň jeden krúžok vo vašej rodine dajte priatelia tejto novej slovenskej ekonomike. Ďakujem :)