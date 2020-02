Mladý Kaliňák: Fico je čistý... Čo by ste mu odkázali vy, čitatelia blogov?

Priatelia demokracie, rastie nám Fico 2? Práve som sa dočítal, že za Smer kandiduje aj Erik Kaliňák, synovec exministra Kaliňáka, ktorý vraj povedal, že Fico sa ničoho nebojí, lebo je čistý, a politiku robil vždy férovo...

To kde bol tento kandidát doteraz? Prišiel z inej planéty? On si nenaštudoval, ani jednu špinavú politickú kauzu? On doma nemá televízor, a preto nevidel video, v ktorom sa naše Slovensko rozkrádalo v priamom prenose?

Priatelia, najradšej by som bol, keby bola u nás politika taká morálna a múdra, aby som sa politikou nemusel vôbec zaoberať. Niektorí mi vyčítajú, že moje blogy sú veľmi kritické.

Verte mi, že najradšej by som tých, čo nám vládnu chválil, ale tých špinavých šokujúcich káuz tu bolo na naše malé Slovensko naozaj dosť, ale ako vidno asi rastú noví Ficoví bojovníci.

Neviem, možno aj jeho očarili Ficove omrvinky, ale predsa už T.G. Masaryk to povedal jednoducho, zrozumiteľne a tak jasne, že to musí pochopiť aj malé decko: „Všetko čo nám dáva štát, dáva nám z našich peňaženiek.“

Preto aj v tejto predvolebnej kampani platí: Všetko čo nám dáva jeho líder Fico, tak nám to nedáva zo svojej peňaženky, ale dáva nám to len z peňaženiek nás všetkých.

Preto z tohto pohľadu je jasné, že vlastne žiadne Ficové balíčky ani neexistujú, ale ako vidno stále tie baličky aj v tejto predvolebnej kampani fungujú.

Nečestné, neetické, nekultúrne, neférové a nespravodlivé na tom môže byť aj to, že Fico si týmito „svojimi“ balíčkami môže robiť volebnú kampaň aj na úkor nás modrých voličov, a modrých kandidátov, lebo za tie balíčky samozrejme zaplatíme aj my, a takto aj my modrí protikandidáti takto paradoxne platíme aj jeho predvolebnú kampaň.

Dokázal by pán mladý Kaliňák, váš čistý Fico vo volebnej kampani povedať čestne a chlapsky pred miliónmi voličov toto? Vážení voliči, „vlaky zadarmo“, a všetky sociálne balíčky, to všetko sú len, a len vaše peniaze, a všetko čo vám dáva i Pellegrini vám dáva tiež len z vašich peňazí, a vašich peňaženiek.

Ak „Ficové balíčky“ neexistujú, tak neďakujte Ficovi, či Pellegrinimu, ale ďakujte sebe, že ste si ich svojou poctivou prácou zarobili. Toto vám však Fico v predvolebnej kampani určite nepovie.

P.S. Preto ja mladému Kaliňákovi odkazujem to, čo dávno povedal W. Churchill?: „Nič nie je také drahé, ako lacná popularita.“ A možno sa sám na www.bindas.eu presvedčí, že ponúkam Slovensku viac, ako Fico s Pellegrinim dokopy...

Čo ale mladému Kaliňákovi odkážete v diskusii vy, čitatelia blogov?