Máte na krku hypotéku alebo exekúciu? Tak si prečítajte aj túto aktuálne dôležitú radu.

Pravdivé slová nebývajú príjemné. Príjemné slová nebývajú pravdivé. To vedel už dávno Lao – C’, a to platí aj dnes. Pravda je naozaj niekedy krutá, ale bez pravdy robíme všetci len chyby.

Preto najprv si treba priznať, že žiadna hypotéka ani exekúcia nie je o slobode, ale každá hypotéka a exekúcia je o našom otroctve. Dokonca sa dokázalo, že tí, čo majú na krku hypotéka alebo exekúcia, tak majú až 3 x častejšie vo svojom živote depresiu, ako tí, čo hypotéku alebo exekúciu na krku nemajú.

Hypotékou sa mnohí z nás tak upísali do „dobrovoľného otroctva" na 30 i viac rokov. Nie je to naozaj sranda lebo mnohí z nás tak celý svoj produktívny život musia naozaj makať. Popritom sa nám nesmie nič vážne stať. Nesmieme ochorieť, nesmieme si spôsobiť úraz s vážnymi následkami na celý život, ktorý by nás vyradil z práce. O nesplatených exekúciach to platí podobne.

Mať dnes hypotéku je však už akýmsi štandardom. Mladí ľudia predsa nemajú peniaze na drahé byty, a milióny Slovákov sa topí v exekúciach, no politici aj v tejto predvolebnej kampani sľubujú často nemožné a nereálne sľuby. Veď aj naša nekonečná diaľnica tu mala byť dostavaná v roku 2012, ale už je rok 2020 a nikto ju ešte nevidel.

Pritom platy mnohých z nás sú naozaj nízke a nielen ta celosvetová, ale i ta „slovenská“ ekonomika spomaľuje. Slovenská je v úvodzovkách preto, lebo pravda je taká, že my vlastne ekonomiku nemáme, lebo naša ekonomika je hlavne postavená na „cudzích kolesách“ = automobilkách, ktoré môžu kedykoľvek zo Slovenska odísť za lacnejšou pracovnou silou veď Rumunsko, Bulharsko nie sú tak ďaleko, ale to v tejto predvolebnej kampani ani Pellegrini nerieši. Len SNS sa pýta: Máme alternatívu, ak tie automobilky zo Slovenska odídu? Kde boli doteraz? Pritom pre Slovensko by to bola ekonomická katastrofa. Im ide len o jedno, opäť vyhrať voľby, a opäť vládnuť.

Určite ste na túto dnešnú politiku nahnevaní, a máte pravdu. Veď čo tu vlastne funguje tak ako má? Pritom z vášho ťažko zarobeného 1 € si štát zoberie na rôznych daniach, DPH a poplatkoch asi až 60 centov! Preto keď prídete po práci domov unavení, tak už nemáte sily a chuť počúvať tie ich politické predvolebné bludy.

Preto si vážim každého z vás, kto naberie energiu na to, aby si prečítal napríklad aj tento blog. Možno si to ani neuvedomujete, ale práve vy čitatelia blogov ste v týchto Voľbách 2020 rozhodujúcou silou, len škoda, že vás nie je podstatne viac. Prečo? Lebo vy čitatelia blogov sa o politiku zaujímate, a preto sa aj v politike vyznáte. Preto sa vás vo vašej rodine, i mimo vašej rodiny budú iní pýtať, že koho pôjdete voliť vy. Vy sa tak stanete ich „majákom“ v mori predvolených bludov.

Mnohí vaši priatelia, blízky vo vašej rodine sa predsa o politiku vôbec nezaujímajú, a preto si dajú poradiť práve od vás. Preto váš hlas čitateľov blogov bude naozaj pre mnohých v týchto Voľbách 2020 naozaj rozhodujúci.

Treba pritom povedať aj to, že v týchto Voľbách 2020 sa priatelia nerozhoduje len o tom, či vyhrá SMER, či Kotleba, ale v týchto voľbách rozhoduje aj o vašich hypotékach a vašich exekúciách. Ako? Jednoducho.

Keď budete vo Voľbách 2020 voliť silnú EKONOMIKU, a nie slabých a špinavých politikov, tak naša ekonomika zosilnie. Čím bude naša ekonomika silnejšia, tým vy zarobíte viac, a tak si aj vaše hypotéky, či vaše exekúcie splatíte skôr.

Pozor, platí to však aj naopak. Čím bude naša ekonomika vďaka slabým politikom nestabilnejšia a slabšia, tým si vy menej zarobíte, a tak si aj vaše hypotéky a exekúcie splatíte neskôr, oveľa ťažšie a s väčšou námahou.

Ekonomika proste nepustí. Kde niet silnej ekonomiky, tam niet peňazí. Kde niet peňazí, tam sa nič nedá postaviť a zrealizovať.

Preto je to aj vo vašom záujme, aby ste v týchto voľbách volili ekonomiku, a nie špinavú politiku plnú káuz, a to odporúčajte aj svojim známym. Najlepšia voľba, je voľba silnej ekonomiky, nie slabej politiky.

Preto nezabudnite priatelia, že len silná ekonomika, a nie predvolebné bludy politikov nám všetkým pomôže čo najskôr vyslobodiť sa z nášho „hypotekárneho a exekučného otroctva“.

Keď s tým súhlasíte, tak to šírte aj na Vašom Facebooku. Prečo? Pomôžete správne voliť aj iným s hypotékou, či exekúciou.

P.S. Kto klame, a kto okráda Slovensko najviac, ten nám aj najviac sťažuje splatenie našich hypoték, či našich exekúcií.