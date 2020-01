Máte auto? Tak podporte zaujímavý auto - nápad, ktorý radikálne zmení naše šikanovanie

Už vás nebaví každé 2 roky, teda v tak krátkych intervaloch absolvovať s vašim autom STK? Tak, ponúkam všetkým slovenským vodičom – voličom, všetkých politických strán nápad na zváženie, ktorý môže pomôcť každému z vás.

Zvážte, či by ste za tento návrh nezahlasovali aj vy.

O čo ide? Nedávno polícia zverejnila štatistiku nehodovosti na Slovensku. Podľa tejto štatistiky smrteľné dopravné nehody spôsobili: 1. Porušenie povinnosti vodiča, 2. Nedovolená rýchlosť, 3. Nesprávny spôsob jazdy, 4. Porušenie osobitných ustanovení o chodcoch, 5. Nesprávne predchádzanie, 6. Nesprávne odbočovanie, 7. Nesprávna jazda cez križovatku, 8. Nesprávne správanie sa na železničnom priecestí, 9. Porušenie účastníka cestnej dopravy, 10. Nedodržanie vzdialenosti medzi autami.

Čo je na tejto štatistike šokujúce? Šokujúce je to, že medzi desiatimi hlavnými príčinami vzniku dopravných nehôd sa nenachádzala príčina, za ktorú by nehodu spôsobil zlý technický stav vozidla.

Otázka preto znie: Vzhľadom na to, že technický stav vozidla nie je príčinou dopravných nehôd, tak nebolo by treba posunúť interval STK z 2 rokov na 3 či 4 roky u starších osobných áut, a na 6 rokov u nových osobných áut? Pritom nákladne by mohli ostať ako doteraz.

Prečo? Veď dnešné nové technológie vyrábajú kvalitnejšie a bezpečnejšie autá ako kedysi. Pri nových autách dáva predajca dokonca záruku na auto aj na 7 rokov. Tak kde je potom problém?

Vzhľadom na tieto fakty nebolo by dobré zákonom zrušiť toto dnešné u starších áut 2 ročné, a u nových áut to 4 ročné šikanovanie? Veď predsa nikto z nás nebude riskovať a nebude chodiť po ceste s autom, ktorému nefungujú brzdy, s autom ktoré má inú technickú chybu a podobne. To si predsa každý dá opraviť vo vlastnom záujme, a aj policajné kontroly po cestách budú stále pokračovať.

Čo sa týka emisnej kontroly, tak možno vám neušla naozaj šokujúca správa, že najväčší svetový prevádzkovateľ luxusných výletných lodí, vyprodukoval pri európskom pobreží v roku 2017 takmer 10-krát viac oxidov síry, ako všetkých 260 miliónov európskych automobilov! Teda výletné lode jedinej spoločnosti vyprodukujú 10-krát viac znečisťujúcich látok ako všetky autá v Európe!

Takže si myslím, že hlavne tu treba robiť tie najväčšie poriadky, a nie zbytočne šikanovať nás motoristov. Čo poviete?

Okrem toho viete, že paradoxne aj elektromobil môže jazdiť na uhlie? Ako je to možné? Nie je to nezmysel? Ani nie, veď napríklad v Poľsku sa vyrába elektrina spaľovaním uhlia, tak kde je potom ekológia?

P.S. Keď s tým súhlasíte, tak prosím tento blog šírte aj na Vašom facebooku:) Prečo? Čím nás bude viac, tým skôr sa tohto šikanovania a tej byrokracie my šoféri všetkých politických strán aj zbavíme.