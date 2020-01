Pozrite si hitparádu najväčších politických sľubov = bludov.

Toto sú doteraz tie najväčšie politické sľuby = politické bludy? Pripomeňme si ich, aby sme na ne opäť nenaleteli.

Priatelia, keby sa naplnili všetky tieto veľkohubé politické sľuby, a neboli by to len politické bludy, tak dnes by bolo Slovensko rajom. V dnešnom predvolebnom čase sa však politické sľubotechny rozbehli opäť na plné obrátky.

Začali preteky a súboje, kto z lídrov dá najväčší sľub, lebo ten potom aj voľby, ako to bolo v minulosti vyhraje. Tu naozaj platí, že najväčší sľub voľby na Slovensku vyhráva.

Tak si pripomeňme tie najväčšie politické sľuby = politické bludy.

Ak by sa splnili sľuby Mečiara, Dzurinda i Fica, tak si žijeme už dávno raji. Realita je však iná.

Politik „Kelňa“ chcel dať 18 miliárd korún do stavebníctva a chcel stavať, stavať, stavať. Koľko bytov by tu už bolo postavených, keby sa z toho veľkohubého politického sľubu nestal len veľkohubý politický blud?

Slovensko ako Švajčiarsko, tak to nám sľuboval Mečiar. Mali sme tu mať švajčiarske platy, švajčiarske dôchodky, dokonca na bilbordoch sme tu mali aj Švajčiarske Alpy. Dobre, že nám ostali po jeho privatizácii aspoň tie Tatry. Aj tu sa veľkohubého politického sľubu stal len veľkohubý politický blud.

Politik Dzurinda nám tu zas sľubovaldvojnásobné platy. To by sa nám ale žilo, ale potom sa asi prišlo na to, že ekonomika nemá na to. Ale už bolo po voľbách, a volič má krátku pamäť.

Najhoršie sú však na tom sľuby o našich diaľniciach. Tie naše nešťastné, diaľnice sú aj dnes predmetom neustálych sporov. Na Slovensku totiž naši politici dokážu vytunelovať aj naše tunely. Celý Smer a Fico pri tomto veľkohubom politickom sľube však riadne pohorel veď nekompromisný záväzok pre všetkých občanov znel: Do roku 2012 dokonči celú diaľnicu na trase Bratislava - Košice. Už túto diaľnicu Bratislava – Košice niekto v roku 2020 videl?Lebo ja ešte nie, a to prešlo od tohto záväzku už 8 rokov, teda celé dve volebné obdobia Smeru a Fica. Naozaj so zdravým rozumom môžeme konštatovať, že nikto nám tu nevládol tak dlho ako Smer, a nikto tu za tak dlhý čas vládnutia neurobil v danej veci tak málo ako Smer.

Nezabudol som ani na Kotlebu, ten dal tiež v minulej predvolebnej kampani veľkohubý politický sľub, z ktorého sa tiež nakoniec stal len veľkohubý politický blud. Kotleba nám všetkým sľúbil, že jeho strana sa vzdá štátneho príspevku za hlas. Nestalo sa, nič nevrátil.

Okrem týchto sľubov – bludov sú však aj sľuby – bludy, ktoré sa opakujú v každej volebnej kampani.Tu sú tie sľuby – bludy politikov: Znížime korupciu, všetci veľkí zlodeji Slovenska budú sedieť, bude fungovať tak ako má zdravotníctvo, školstvo, súdy, polícia... proste všetko bude tip top.

Preteky v rozdávaní a sľubovaní sa šíria dnes Slovenskom ako mor. Dajme si však pozor. Kto sa nepoučí z histórie, prežije ju opäť.

Priatelia pozor. Keď politici vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Na niektoré ich sľuby by asi nestačil ani rozpočet USA, a nie to Slovenska.

Preto zachovajme si priatelia triezvosť a nedajme sa opäť opiť, veľkohubými sľubmi - bludmi, lebo dopadnú ako tie sľuby - bludy v tejto hitparáde.

V celej histórii ľudstva, a na celom svete však vždy platilo a bude platiť, že len zdravý rozum je najlepšie riešenie. Prečo?

Zdravý rozum vám nesľubuje sľuby - bludy, ktoré nikto nesplní. Preto nie chorý, ale zdravý rozum je pre vás a Slovensko najlepšie riešenie.

Ekonomických diletantov, ktorí by chceli len rozdávať, rozdávať , a rozdávať sme tu už mali naozaj dosť a ostali po nich len nesplnené politické sľuby a bludy. Slovensko musí mať najprv svoju vlastnú silnú slovenskú ekonomiku, a až potom sa môže rozdávať. Viac na www.BINDAS.eu

Voľte preto EKONOMIKU, nie špinavú POLITIKU a prázdne politické sľuby = bludy. Prečo? Lebo my všetci žijeme z ekonomiky, nie z ich špinavej politiky a ich prázdnych sľubov a bludov. Lebo najčítanejším mesačníkom na Slovensku je predsa výplatná páska.

Ešte vtip na záver: Pýtali sa politika, či chce ísť do pekla, alebo do raja. Politik sa spýtal: „Kde je lepšie?“ Odpoveď znela: „V pekle je lepšie, lebo lepšie sa tam žije.“ Politik: „Tak chcem ísť do pekla.“ Prišiel politik do pekla a tam ho dali rovno do horúceho oleja.Politik začal kričať: „Vy ste ma oklamali!“ Odpoveďou mu bolo: „Robili sme len to, čo ste robili v politike vy nám.“

P.S. Keď s tým súhlasíte, tak prosím tento blog šírte aj na Vašom facebooku:) Prečo? Tak aj Vy pomôžete zmene Slovenska.