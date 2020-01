Videli sme rozkrádanie štátu v priamom prenose, a nič sa nedeje?

Ako vidíme priatelia, ten slovenský video horor pokračuje stále ďalej. Stále nové a nové videá odhaľujú hnijúce červené bahno, v ktorom sme všetci po tie roky žili. Ta červená sa dokonca zmenila aj na červenú krv Martiny a Jána.

Tí, čo nás všetkých mali chrániť. Tí, čo mali garantovať spravodlivosť pre nás všetkých, sa ako vidno na videách asi postavili za naše peniaze proti nám.

Kto sa im predsa každý mesiac skladal na tie ich veľké platy? Predsa my obyčajní občania. Im však tie milióny nestačili.

Nula chce mať na svojom konte vždy len viac núl, o nič jej v tom živote ani nejde. Preto brali vysoký plat od štátu, teda od nás daňových poplatníkov, ale ani to im asi nestačilo, a preto chceli brať peniaze aj od podvodníkov. Miliarda tam, miliarda sem, však tie ich ovce im zožerú naozaj všetko.

Nechápem, ako môže byť niekto šťastný, z nešťastia iných. Veď tie nakradnuté peniaze musia teraz niekde na našom Slovensku predsa chýbať.

Možno práve preto tu niekde niekto na našom Slovensku teraz umiera na rakovinu, lebo ako vieme tie najlepšie lieky na rakovinu sú vo svete aj tie najdrahšie. Možno práve preto tu niekde niekto na našom Slovensku teraz umiera na rakovinu a jeho najbližší plačú, a nevedia sa s tou stratou vysporiadať a zmieriť. Pritom počet chorých na rakovinu aj na Slovensku neustále stúpa. Neviem, či dokonca na Slovensku existuje rodina, v ktorej by nebola rakovina. Nezačína to všetko najprv tou politickou rakovinou? Neničí aj korupcia to naše životné prostredie? Neničí aj korupcia to naše zdravotníctvo?

Keby sa tu tak nekradlo, tak by bolo naozaj na všetko, aj na tie drahé lieky. Preto tu priatelia už nejde len o peniaze, ale aj o naše životy, a kde ide o život, tam ide o všetko. To všetko však môže zmeniť len správna voľba.

Preto nezastavme sa bratia, lebo oni sa nestratia a Slováci neožijú...

Čo by asi povedal veľký štátnik W. Churchill tým všetkých červeným a nikdy nenažratým nulám? „... život vytvárame tým, čo dávame.“ Teda nie tým, že niekto na videu kradne miliardy nám všetkým.

P.S. Nevoľme preto politické nuly, ktorým ide v živote len o tie nuly.