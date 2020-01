Ich volebný potenciál je obrovský, a môžu rozhodnúť Voľby 2020

Doterajšie prieskumy ukazujú, že nami milované Slovensko, ak sa nič zásadne nestane môže ísť opäť zlým smerom.

Priatelia v zahraničí voľte a rozhodnite Voľby 2020!

Mimo Slovenska je vás cca asi 300 000 a to je obrovská volebná sila. Sila, ktorá môže rozhodnúť celé Voľby 2020. Ako je to možné? Vo Voľbách 2016 skončila strana SaS na druhom mieste a viete koľko mala voličov? Strana SaS mala 315 558 voličov. Takže taká je vaša volebná sila v zahraničí.

Nezabudnite, že máte nato už len pár dní. Vybaviť voľbu zo zahraničia si môžete len do 10. januára 2020. Viem, tá voľba zo zahraničia je zložitá, a možno je to aj zámer. Je to vraj preto také komplikované, lebo niekto si tu praje, aby ste tam v zahraničí boli ticho, aby ste mlčali, aby ste zo zahraničia o ďalšom osude Slovenska nerozhodovali a červení by tak ľahko nezvíťazili.

Priatelia v zahraničí vaša sila je naozaj obrovská, ale len keď budete aktívni a pôjdete voliť. Ja voliť priatelia demokracie pôjdem, lebo radšej stratím 4 minúty vo voľbách, ako potom 4 roky v protestoch.

P.S. Buďte zmenou, ktorú chcete vo svete vidieť, povedal kedysi Gándhí, aj dnes je to aktuálne, a preto buďte zmenou, ktorú chcete na Slovensku vidieť.

Keď s tým súhlasíte, tak tento blog šírte aj na Vašom facebooku:) Patrí Vám za to moje veľké ĎAKUJEM. www.BINDAS.eu